Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський центр здоров’я» реорганізували шляхом приєднання до комунального закладу охорони здоров'я «Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 17 листопада, на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
Реорганізація дозволить удосконалити систему збору медичної звітності та аналізу статистичної інформації в закладах охорони здоров'я з використанням наявних ресурсів, удосконалити проведення методологічної підтримки, забезпечувати публікацію тематичних матеріалів та репортажів в засобах масової інформації та ін.
Нагадаємо, 17 листопада у Харькові в дистанційному режимі проходить 13-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання.
Комментариев: 0
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
влажность:
давление:
ветер: