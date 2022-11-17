17.11.2022 14:50 Рита Парфенова

Харківський міський центр здоров’я реорганізували

Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський центр здоров’я» реорганізували шляхом приєднання до комунального закладу охорони здоров'я «Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 17 листопада, на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Реорганізація дозволить удосконалити систему збору медичної звітності та аналізу статистичної інформації в закладах охорони здоров'я з використанням наявних ресурсів, удосконалити проведення методологічної підтримки, забезпечувати публікацію тематичних матеріалів та репортажів в засобах масової інформації та ін.

Нагадаємо, 17 листопада у Харькові в дистанційному режимі проходить 13-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання.