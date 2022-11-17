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17.11.2022  14:50   Рита Парфенова

Харківський міський центр здоров’я реорганізували

Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський центр здоров’я» реорганізували шляхом приєднання до комунального закладу охорони здоров'я «Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».

Харківський міський центр здоров’я реорганізували

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 17 листопада, на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Реорганізація дозволить удосконалити систему збору медичної звітності та аналізу статистичної інформації в закладах охорони здоров'я з використанням наявних ресурсів, удосконалити проведення методологічної підтримки, забезпечувати публікацію тематичних матеріалів та репортажів в засобах масової інформації та ін.

Нагадаємо, 17 листопада у Харькові в дистанційному режимі проходить 13-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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