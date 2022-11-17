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17.11.2022  14:45   Рита Парфенова

Зловмисник відібрав у 9-річної дитини велосипед на вулиці Харкова

У Харкові перехожі зупинили чоловіка, який відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та викликали поліцію.

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Пограбування сталося 22 вересня у Харькові, передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

до відділу поліції звернулася харків’янка с заявою про те, що незнайомий чоловік викрав у її малолітньої доньки велосипед.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік 1974 року народження підійшов до дитини та забрав велосипед. Не реагуючи на вимоги потерпілої повернути викрадене, чоловік повів велосипед в інший бік. Однак не встиг розпорядитись викраденим майном, оскільки його зупинили перехожі.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, на Харківщині рецидивіст обікрав жінку, яка його найняла.

 

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  кража, ограбление, харьков
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