17.11.2022 14:45 Рита Парфенова

Зловмисник відібрав у 9-річної дитини велосипед на вулиці Харкова

У Харкові перехожі зупинили чоловіка, який відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та викликали поліцію.

Пограбування сталося 22 вересня у Харькові, передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.



до відділу поліції звернулася харків’янка с заявою про те, що незнайомий чоловік викрав у її малолітньої доньки велосипед.



В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік 1974 року народження підійшов до дитини та забрав велосипед. Не реагуючи на вимоги потерпілої повернути викрадене, чоловік повів велосипед в інший бік. Однак не встиг розпорядитись викраденим майном, оскільки його зупинили перехожі.



Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, на Харківщині рецидивіст обікрав жінку, яка його найняла.