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17.11.2022  20:03   Рита Парфенова

Влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування

З ініціативою-пропозицією Харківська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України.

Інститут протезування

Про це повідомили у міськраді, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з чим на сесії Харківської міської ради будо принято рішення звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України з ініціативою-пропозицією щодо безоплатної передачі з державної до комунальної власності майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

Питання щодо передачі цього об’єкту до комунальної власності Харківської міської територіальної громади було ініційовано з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг у галузі протезування, вирішення медико-технічних проблем реабілітації і соціальної адаптації осіб з інвалідністю, розробки і вдосконалення допоміжних засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, а також медико-соціальної реабілітації осіб з патологією опорно-рухового апарату.

«Дуже важливо, щоб Фонд державного майна і, відповідно, Міністерство соціальної політики України не віддали цей науково-дослідний інститут у приватну власність. Це дуже важливо для наших воїнів, які отримали поранення на війні. Там є унікальне обладнання і працюють унікальні спеціалісти-реабілітологи, які зможуть надати необхідну допомогу нашим бійцям. Це наша спільна відповідальність перед українськими захисниками», - наголосив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харківська міська рада на сесії 17 листопада схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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