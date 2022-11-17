Влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування

З ініціативою-пропозицією Харківська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України.
Про це повідомили у міськраді, передає РЕДПОСТ.
У зв’язку з чим на сесії Харківської міської ради будо принято рішення звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України з ініціативою-пропозицією щодо безоплатної передачі з державної до комунальної власності майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.
Питання щодо передачі цього об’єкту до комунальної власності Харківської міської територіальної громади було ініційовано з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг у галузі протезування, вирішення медико-технічних проблем реабілітації і соціальної адаптації осіб з інвалідністю, розробки і вдосконалення допоміжних засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, а також медико-соціальної реабілітації осіб з патологією опорно-рухового апарату.
«Дуже важливо, щоб Фонд державного майна і, відповідно, Міністерство соціальної політики України не віддали цей науково-дослідний інститут у приватну власність. Це дуже важливо для наших воїнів, які отримали поранення на війні. Там є унікальне обладнання і працюють унікальні спеціалісти-реабілітологи, які зможуть надати необхідну допомогу нашим бійцям. Це наша спільна відповідальність перед українськими захисниками», - наголосив міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, Харківська міська рада на сесії 17 листопада схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
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