17.11.2022 20:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові горів двоповерховий будинок

Рятувальники в Основ'янському районі ліквідували пожежу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 17 листопада о 15:00 рятувальники отримали інформацію про спалах житлового двох поверхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького.

До місця події було направлено 7 відділень служби порятунку на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині у складі 40 рятувальників. На момент прибуття пожежних площа спалаху склала 100 квадратних метрів, міжповерхове перекриття у загальному коридорі на площі 60 кв.м. та домашні речі в квартирі на площі пожежі 40 кв.м.

На ліквідацію пожежі знадобилося три години, причину події встановлюють, жертв не виявлено.