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17.11.2022  20:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові горів двоповерховий будинок

Рятувальники в Основ'янському районі ліквідували пожежу.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 17 листопада о 15:00 рятувальники отримали інформацію про спалах житлового двох поверхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького.
 
До місця події було направлено 7 відділень служби порятунку на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині у складі 40 рятувальників. На момент прибуття пожежних площа спалаху склала 100 квадратних метрів, міжповерхове перекриття у загальному коридорі на площі 60 кв.м. та домашні речі в квартирі на площі пожежі 40 кв.м.
 
На ліквідацію пожежі знадобилося три години, причину події встановлюють, жертв не виявлено.
 
Нагадаємо, рятувальники розбирали завали в Харкові.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, пожар
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