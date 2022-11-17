    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт В Укравтодорі розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
17.11.2022  20:50   Віталій Хінєвіч

В Укравтодорі розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Громадяни можуть отримати інформацію про стан проїзду автошляхами.

Укравтодор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що в перший день негоди на дорогах країни працює понад 100 одиниць спецтехніки. Станом на 17:00 до робіт залучено 187 працівників та 115 одиниць спецтехніки. Проїзд дорогами державного значення та перевальними ділянками забезпечено.
 
Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації - цілодобово працює єдиний контакт-центр: +38 067 400 60 80.
 
Усі звернення автоматично скеровуються до Служб автомобільних доріг в областях та відповідальних  підрядних організацій, які обслуговують заявлену ділянку дороги.
 
Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Ознайомитись з їх місцезнаходженням можна перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Дороги та транспорт У Балаклії відкрили проїзд через тимчасовий міст 04.11 Дороги та транспорт У Харківській області запрацювала тимчасова переправа 28.10 Дороги та транспорт Дороги Харківської області продовжують розчищати від наслідків окупації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 