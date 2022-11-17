17.11.2022 20:50 Віталій Хінєвіч
В Укравтодорі розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Громадяни можуть отримати інформацію про стан проїзду автошляхами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укравтодор.
Повідомляється, що в перший день негоди на дорогах країни працює понад 100 одиниць спецтехніки. Станом на 17:00 до робіт залучено 187 працівників та 115 одиниць спецтехніки. Проїзд дорогами державного значення та перевальними ділянками забезпечено.
Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації - цілодобово працює єдиний контакт-центр: +38 067 400 60 80.
Усі звернення автоматично скеровуються до Служб автомобільних доріг в областях та відповідальних підрядних організацій, які обслуговують заявлену ділянку дороги.
Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Ознайомитись з їх місцезнаходженням можна перейшовши за посиланням
.
Нагадаємо, влада Харкова просить передати
до комунальної власності Інститут протезування.
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