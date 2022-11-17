17.11.2022 20:50 Віталій Хінєвіч

В Укравтодорі розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Громадяни можуть отримати інформацію про стан проїзду автошляхами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що в перший день негоди на дорогах країни працює понад 100 одиниць спецтехніки. Станом на 17:00 до робіт залучено 187 працівників та 115 одиниць спецтехніки. Проїзд дорогами державного значення та перевальними ділянками забезпечено.

Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації - цілодобово працює єдиний контакт-центр: +38 067 400 60 80.

Усі звернення автоматично скеровуються до Служб автомобільних доріг в областях та відповідальних підрядних організацій, які обслуговують заявлену ділянку дороги.

Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Ознайомитись з їх місцезнаходженням можна перейшовши за посиланням

Нагадаємо, влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування.