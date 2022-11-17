17.11.2022 21:20 Віталій Хінєвіч

Духмяне печиво з шоколадними крихтами

Два маленьких секретики зроблять смак печива незабутнім.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Для приготування ідеального печива існує декілька хитрощів. По-перше, залиште масло на столі на декілька годин, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. По-друге, ідеально, якщо тісто «відпочине» ніч у холодильнику. Але цей пункт не є обов’язковим.

Для приготування печива вам знадобляться такі інгредієнти:

220 г несолоного вершкового масла кімнатної температури;

300 г цукрового піску;

1 велике яйце кімнатної температури;

1 великий яєчний жовток кімнатної температури;

2 столові ложки незбираного молока кімнатної температури;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

340 г пшеничного борошна;

1 чайна ложка харчової соди;

1 чайна ложка солі;

340 г молочного або темного шоколаду;

щіпка морської солі.

Цих інгредієнтів вистачить на приготування близько 30-32 смаколиків.

Крок 1

У середній мисці змішайте вершкове масло, цукровий пісок. За допомогою ручного електричного міксера на низькій швидкості збийте інгредієнти, поки вони не стануть легкими та повітряними, але ще трохи зернистими, близько 3 хвилин. (Якщо змішувати вручну, то цукор тільки починає розчинятися в маслі через 4-5 хвилин.)

Не вимикаючи міксер, додайте ціле яйце і збивайте (або перемішуйте) на низькій швидкості, доки воно повністю не розчиниться. Додайте жовток та молоко і збийте (або перемішайте) до повного розчинення. Тісто стане гладким та блискучим. Збийте (або перемішайте) ванільний екстракт.

Крок 2

В іншій середній мисці змішайте борошно, харчову соду і сіль і ретельно перемішайте вінчиком.

Додайте борошно до масляно-яєчної суміші та перемішайте на низькій швидкості (або перемішайте), поки борошно не змішається.

Крок 3

Додайте до тіста половину подрібнених шматочків шоколаду. Викладіть тісто ложкою на пергаментний папір або харчову плівку, загорніть і поставте в холодильник на ніч. Якщо випікаєте в той же день, використовуйте столову ложку, щоб розділити 2 столові ложки (30 г) тіста на печиво - має вийти 30-32 - і поставте в холодильник до охолодження, принаймні, від 1 до 3 годин.

Крок 4

Покладіть охолоджене тісто на стіл. Якщо тісто було охолоджене протягом ночі, поділіть печиво на порції, як зазначено вище.

Руками зробіть кульки і покладіть на підготовлене деко застелене пергаментом. Залиште трохи простору між кожною кулькою тісту.

Акуратно стисніть кожну кульку в товстий диск та покладіть 2-3 шматочки шоколаду зверху та посипте морської сіллю.

Крок 5

Випікайте по одному деко протягом 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте печиву відпочити протягом 3 хвилин, потім обережно перекладіть на решітку, щоб воно повністю охололо або стало теплим. Смакуйте з улюбеним чаєм або кавою.