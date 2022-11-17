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17.11.2022  21:20   Віталій Хінєвіч

Духмяне печиво з шоколадними крихтами

Два маленьких секретики зроблять смак печива незабутнім.

Печиво
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Для приготування ідеального печива існує декілька хитрощів. По-перше, залиште масло на столі на декілька годин, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. По-друге, ідеально, якщо тісто «відпочине» ніч у холодильнику. Але цей пункт не є обов’язковим.
 

Для приготування печива вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 220 г несолоного вершкового масла кімнатної температури; 
  • 300 г цукрового піску;
  • 1 велике яйце кімнатної температури;
  • 1 великий яєчний жовток кімнатної температури;
  • 2 столові ложки незбираного молока кімнатної температури;
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту;
  • 340 г пшеничного борошна;
  • 1 чайна ложка харчової соди;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 340 г молочного або темного шоколаду;
  • щіпка морської солі.
 
Цих інгредієнтів вистачить на приготування близько 30-32 смаколиків.

Крок 1

У середній мисці змішайте вершкове масло, цукровий пісок. За допомогою ручного електричного міксера на низькій швидкості збийте інгредієнти, поки вони не стануть легкими та повітряними, але ще трохи зернистими, близько 3 хвилин. (Якщо змішувати вручну, то цукор тільки починає розчинятися в маслі через 4-5 хвилин.)
Не вимикаючи міксер, додайте ціле яйце і збивайте (або перемішуйте) на низькій швидкості, доки воно повністю не розчиниться. Додайте жовток та молоко і збийте (або перемішайте) до повного розчинення. Тісто стане гладким та блискучим. Збийте (або перемішайте) ванільний екстракт.

Крок 2

В іншій середній мисці змішайте борошно, харчову соду і сіль і ретельно перемішайте вінчиком.
Додайте борошно до масляно-яєчної суміші та перемішайте на низькій швидкості (або перемішайте), поки борошно не змішається. 

Крок 3

Додайте до тіста половину подрібнених шматочків шоколаду. Викладіть тісто ложкою на пергаментний папір або харчову плівку, загорніть і поставте в холодильник на ніч. Якщо випікаєте в той же день, використовуйте столову ложку, щоб розділити 2 столові ложки (30 г) тіста на печиво - має вийти 30-32 - і поставте в холодильник до охолодження, принаймні, від 1 до 3 годин.

Крок 4

Покладіть охолоджене тісто на стіл. Якщо тісто було охолоджене протягом ночі, поділіть печиво на порції, як зазначено вище.
Руками зробіть кульки і покладіть на підготовлене деко застелене пергаментом. Залиште трохи простору між кожною кулькою тісту.
Акуратно стисніть кожну кульку в товстий диск та покладіть 2-3 шматочки шоколаду зверху та посипте морської сіллю.

Крок 5

Випікайте по одному деко протягом 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте печиву відпочити протягом 3 хвилин, потім обережно перекладіть на решітку, щоб воно повністю охололо або стало теплим. Смакуйте з улюбеним чаєм або кавою.
 
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Тэги:  рецепт, кулинария
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