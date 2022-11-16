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16.11.2022  21:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розбирали завали в Харкові (відео)

В Індустріальному районі проводили розбір завалів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 16 листопада рятувальники спільно з комунальниками проводили аварійно-рятувальні роботи на даху 9-поверхового будинку. Будинок постраждав внаслідок ворожих обстрілів.
 
При виконанні робіт рятувальники використовували спецінструменти для розрізання залишків бетонних конструкцій.
 
 

Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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