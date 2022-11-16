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16.11.2022  21:30   Віталій Хінєвіч

На підтримку Харкова в Польщі пройшов хокейний турнір

Змагання пройшли за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що міжнародний благодійний турнір «Хокейний Байрактар» на підтримку Харкова пройшов 10-13 листопада в місті Торунь (Польща). До заходу долучились команди з Великобританії, Польщі, Чехії, України, Литви, Фінляндії, Швеції та Мексики. 
 
У підсумку, перше місце посіла команда «Nitro-Kärpät» (Фінляндія), друге - «Pomorzanin» (Польща), а третє - харківський клуб «Витязь» (Україна). 
 
Варто зазначити, що організатори турніру «Хокейний Байрактар» планували зібрати 5 млн дол. на гуманітарну допомогу для харків'ян, пожежні машини та карети швидкої допомоги. Збір коштів продовжується. Зробити благодійний внесок можна за посиланням.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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