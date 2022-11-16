16.11.2022 21:55 Віталій Хінєвіч

На деокупованих тетриторіях Харківської області готуються до відновлення освітнього процесу

Онлайн-навчання в деяких населених пунктах на звільнених територіях буде відновлено вже протягом найближчих днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що наразі обласна та місцева влада працюють над відновленням електропостачання та інтернету на деокупованих територіях, а також кадровим забезпеченням шкіл.

Про це йшлося під час апаратної наради під керівництвом начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він нагадав, що проблему нестачі вчителів було піднято під час візиту на Харківщину керівництва Міністерства освіти та науки України. Тоді було вирішено, що до онлайн-навчання на деокупованих територіях залучатимуть викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Також директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов зазначив, що до викладання шкільних дисциплін на деокупованих територіях доєднаються фахівці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

«Для організації онлайн-навчання в громадах Куп’янщини буде залучено біля 46 викладачів різних дисциплін: це математика, географія, Харківщинознавство, історія України - тобто весь спектр дисциплін, який викладається у сучасній школі», - розповів Олексій Литвинов.

Олексій Литвинов додав, що онлайн-навчання в деяких населених пунктах на звільнених територіях буде відновлено вже протягом найближчих днів.

«Як тільки буде відновлено електрику та інтернет мережу – жодних проблем вже не буде. Механізм залучення викладачів з університетів визначений, відпрацьований та ефективний», - повідомив Олексій Литвинов.

Нагадаємо, на підтримку Харкова в Польщі пройшов хокейний турнір.