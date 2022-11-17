17.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде.

Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.

Якщо сонце оточене білими колами, незабаром закружляє снігова буря.