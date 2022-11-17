Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Наші пращури помітили, якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде.
Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.
Якщо сонце оточене білими колами, незабаром закружляє снігова буря.
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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