17.11.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

Схвалено проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік

Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що Харківська міська рада сьогодні, 17 листопада, схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн, а видатки – 14,5 млрд грн.

При цьому проєкт бюджету на 2023 рік побудований на припущеннях подолання наслідків російської агресії.

Так, на сферу освіти планується спрямувати 3051,8 млн грн (без урахування субвенцій з державного бюджету), охорони здоров'я - 468,8 млн грн (надходження коштів з держбюджету очікується на рівні 4 млрд грн), сферу соціального захисту - 477,4 млн грн.

Крім того, на комунальні підприємства культури виділено 285,2 млн грн, спорту - 211,1 млн грн.

Бюджетне фінансування житлово-комунального господарства на 2023 рік становитиме 4,8 млрд грн.

Нагадаємо, у Харкові створили другий інклюзивно-ресурсний центр.