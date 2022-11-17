    
Главная Новини Харкова Влада Схвалено проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік
17.11.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

Схвалено проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік

Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн.

Харків бюджет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Харківська міська рада сьогодні, 17 листопада, схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
 
За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн, а видатки – 14,5 млрд грн.
 
При цьому проєкт бюджету на 2023 рік побудований на припущеннях подолання наслідків російської агресії.
 
Так, на сферу освіти планується спрямувати 3051,8 млн грн (без урахування субвенцій з державного бюджету), охорони здоров'я - 468,8 млн грн (надходження коштів з держбюджету очікується на рівні 4 млрд грн), сферу соціального захисту - 477,4 млн грн.
 
Крім того, на комунальні підприємства культури виділено 285,2 млн грн, спорту - 211,1 млн грн.
 
Бюджетне фінансування житлово-комунального господарства на 2023 рік становитиме 4,8 млрд грн.
 
Нагадаємо, у Харкові створили другий інклюзивно-ресурсний центр.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, бюджет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості: як ознайомиться із пропозиціями 17.11 Надзвичайні події У Харкові горів двоповерховий будинок 17.11 Влада Влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 