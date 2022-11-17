17.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Приміські потяги в Харківській області змінять графік руху

З 18 листопада буде змінено графік руху поїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що в зв’язку з призначенням пасажирських поїздів сполученням Київ-Ізюм-Київ, а також на прохання пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця».

Так, з 18 листопада курсуватимуть приміські поїзди:

№ 6408 вирушатиме з Балакліі о 6:13 та прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 9:10.

№ 6605/6608 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 7:21 та прибуватиме до Осинового о 11:43. Із з.п Осинове вирушатиме о 13:01 та прибуватиме до Харкова о 16:58.

№№ 6421/6422 вирушатиме зі станціі Харків-Левада о 7:39 та прибуватиме до станціі Занки о 9:52. Із Занок вирушає о 10:47 та прибуває на станцію Харків-Левада о 12:34.

№ 7654 сполученням Занки-Харків відправляється із Занок о 19:40 та прибуває на станцію Харків-Пасажирський о 21:10.

№ 6812 сполученням Чугуів-Харків-Левада відправляється зі станціі Чугуів о 6:00 та прибуває на Харків-Левада о 7:37.

З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.

Нагадаємо, з 16 листопада відкрито продаж квитків на рейс Київ-Ізюм.