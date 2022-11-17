17.11.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

До деокупованих населених пунктів Харківської області доставляють українську пресу

Жителі деокупованих районів області отримали черговий спеціальний випуск друкованих газет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що спільними зусиллями Міністерства культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо, «ДАК «Укрвидавполіграфія», Харківської ОВА та міжнародних партнерів вдалося забезпечити друк та доставку спецвипуску газети “Слобідський край” у деокуповані населені пункти регіону. Тираж кожного випуску складає 20 тисяч екземплярів.

З перших днів окупації в населених пунктах Харківської області українські медіа були під забороною російських загарбників, натомість кремлівська пропаганда нав’язувала свою спотворену реальність. Відтак, очевидці російської окупації були позбавлені можливості дізнатися про наслідки злочинів рф.