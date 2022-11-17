17.11.2022 16:10 Рита Парфенова

Гранату та набої знайшли на вулиці Харкова (фото)

Правоохоронці знищили гранату на місці шляхом підриву.

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Днями прикординникам повідомили, що в одному з покинутиіх домовладінь Харкова може знаходитися зброя. В ході огляду подвір’я охоронці державного рубежу виявили набої та ручну гранату РГД-5 .

На місце знахідки боєприпасів зелені кашкети викликали представників Національної поліції та ДСНС.

З’ясувалося, що в гранату був вкручений запал, який унеможливлює її зняття з бойового зведення, тому боєприпас був знищений на місці, а патрони вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи із встановлення власника небезпечної знахідки.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.