Гранату та набої знайшли на вулиці Харкова (фото)

Правоохоронці знищили гранату на місці шляхом підриву.
Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
Днями прикординникам повідомили, що в одному з покинутиіх домовладінь Харкова може знаходитися зброя. В ході огляду подвір’я охоронці державного рубежу виявили набої та ручну гранату РГД-5 .
На місце знахідки боєприпасів зелені кашкети викликали представників Національної поліції та ДСНС.
З’ясувалося, що в гранату був вкручений запал, який унеможливлює її зняття з бойового зведення, тому боєприпас був знищений на місці, а патрони вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи із встановлення власника небезпечної знахідки.
Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.
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