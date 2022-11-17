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17.11.2022  16:10   Рита Парфенова

Гранату та набої знайшли на вулиці Харкова (фото)

Правоохоронці знищили гранату на місці шляхом підриву.

Новини Харкова: На одній з вулиць прикордонники виявили гранату та набої

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Днями прикординникам повідомили, що в одному з покинутиіх домовладінь Харкова може знаходитися зброя. В ході огляду подвір’я охоронці державного рубежу виявили набої та ручну гранату РГД-5 .

На місце знахідки боєприпасів зелені кашкети викликали представників Національної поліції та ДСНС.

Новини Харкова: На одній з вулиць прикордонники виявили гранату та набої

З’ясувалося, що в гранату був вкручений запал, який унеможливлює її зняття з бойового зведення, тому боєприпас був знищений на місці, а патрони вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи із встановлення власника небезпечної знахідки.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.

 

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  пограничники, граната, харьков
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