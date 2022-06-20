В Харькове мужчины угрожали соседям гранатой

Вооруженных участников конфликта задержали патрульные.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, в воскресенье днем поступил вызов на бытовом конфликте.
Оперативно прибывшим на место правоохранителям заяыившие рассказали о соре с соседями, в результате которой двое мужчин нанесли и телесные травмы, а также угрожали гранатой.
Полицейские обнаружили и задержали граждан, на которых указали потерпевшие. Во время поверхностной проверки у них был обнаружен предмет, похожий на гранату.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
Напомним, житель Харькова незаконно хранил боеприпасы.
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