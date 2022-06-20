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20.06.2022  09:03   Рита Парфенова

В Харькове мужчины угрожали соседям гранатой

Вооруженных участников конфликта задержали патрульные.

В Харькове мужчины угрожали соседям гранатой

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, в воскресенье днем поступил вызов на бытовом конфликте.

Оперативно прибывшим на место правоохранителям заяыившие рассказали о соре с соседями, в результате которой двое мужчин нанесли и телесные травмы, а также угрожали гранатой.

Полицейские обнаружили и задержали граждан, на которых указали потерпевшие. Во время поверхностной проверки у них был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.

Напомним, житель Харькова незаконно хранил боеприпасы.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  граната, патрульные, харьков
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