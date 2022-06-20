Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 20 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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