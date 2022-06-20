20.06.2022 09:35 Рита Парфенова

Ночные обстрелы Харькова: в полиции рассказали, куда ударили ракеты

Около одиннадцати часов вечера 19 июня враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ

Под ракетный удар попал город Люботин. Повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения.

В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.

Также в течение воскресенье, 19 июня, военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.

Напомним, в Генштабе сообщили, что противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы и Дементиевка Дергачевского района, Петровка Харьковского района, Верхний Салтов и Рубежное Волчанского района, а также и окрестности города Харькова.