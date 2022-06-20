Оккупанты обстреливают окраины Харькова, - Генштаб

Враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина Золочевского района.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения сил обороны к Государственной границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы и Дементиевка Дергачевского района, Петровка Харьковского района, Верхний Салтов и Рубежное Волчанского раона, а также и окрестности города Харькова.
На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чепель, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровное, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.
Напомним, противник планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей в Харьковской области для восстановления маршрутов поставки.
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