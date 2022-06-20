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20.06.2022  08:23   Рита Парфенова

Пожарные вторые сутки тушат последствия ракетного удара в Изюмском районе

Вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.


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Также пасатели продолжают тушение пожара на предприятии по нефтепереработке, вызванного вражеским обстрелом в Изюмском районе области 18 июня. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 20 июня.

В селе Барановка Золочевской ОТГ был потушен пожар, связанный с военными действиями. От снаряда окупантов тамк горела хозяйственная постройка и сеновал на площади 20 кв.м.

Всего за сутки с 19 по 20 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС спасатели совершили 18 оперативных выездов, из которых:
10 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами, 8 по другим причинам);
2 - для оказания помощи населению;
6 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 35 вражеских боеприпасов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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