20.06.2022 08:23 Рита Парфенова

Пожарные вторые сутки тушат последствия ракетного удара в Изюмском районе

Вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.



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Также пасатели продолжают тушение пожара на предприятии по нефтепереработке, вызванного вражеским обстрелом в Изюмском районе области 18 июня. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 20 июня.

В селе Барановка Золочевской ОТГ был потушен пожар, связанный с военными действиями. От снаряда окупантов тамк горела хозяйственная постройка и сеновал на площади 20 кв.м.



Всего за сутки с 19 по 20 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС спасатели совершили 18 оперативных выездов, из которых:

10 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами, 8 по другим причинам);

2 - для оказания помощи населению;

6 - другие выезды.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 35 вражеских боеприпасов.