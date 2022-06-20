Пожарные вторые сутки тушат последствия ракетного удара в Изюмском районе

Вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Также пасатели продолжают тушение пожара на предприятии по нефтепереработке, вызванного вражеским обстрелом в Изюмском районе области 18 июня. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 20 июня.
В селе Барановка Золочевской ОТГ был потушен пожар, связанный с военными действиями. От снаряда окупантов тамк горела хозяйственная постройка и сеновал на площади 20 кв.м.
Всего за сутки с 19 по 20 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС спасатели совершили 18 оперативных выездов, из которых:
10 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами, 8 по другим причинам);
2 - для оказания помощи населению;
6 - другие выезды.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 35 вражеских боеприпасов.
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В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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