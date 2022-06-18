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18.06.2022  08:35   

Оккупанты планируют строить железнодорожные ветки в Харьковской области

Оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Прошедшей ночью российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

Ранее сообщалось, что российские войска пытались провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка Дергачевского района.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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