18.06.2022 08:25 Рита Парфенова

После обстрела Харькова произошел пожар в 16-этажке: сводка ГСЧС на 18 июня

Вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 18 июня.

В Харькова в результате российских обстрелов вечером 17 июня произошел пожар в 16-этажном жилом доме Киевского района. Горели балконы на 11-м, 12-м и 13-м этажах дома на площади 10 м.кв. Для ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на другие квартиры дома. По предварительным данным, погибших или раненых нет.



Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковском районе области. Там в разное время суток возникло 3 таких пожара. По одному подобному возгоранию возникло в Лозовском и Богодуховском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.



Всего за сутки с 17 по 18 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами и 6 по другим причинам);

2 - для оказания помощи населению,

2 - для проведения аварийно-спасательных работ,

5 - для оказания помощи жилищно-коммунальным хозяйствам,

1 - другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились на разрушенном рашистами объектах в Киевском и Богодуховском районах. В общей сложности было привлечено 5 единиц техники и 23 человека личного состава.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 80 вражеских боеприпасов.



Напомним, за сутки с 6 по 17 июня вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области.