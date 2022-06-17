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17.06.2022  08:31   Рита Парфенова

После прилетов горели мотоциклы и трава: сводка ГСЧС на 17 июня

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 17 июня.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе и один - в и Харьковском районе области. Горели: хозяйственная постройка, гараж, автомобиль, мотоциклы, а также трава на открытой территории.

Всего за сутки с 16 по 17 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

  • 12 - на ликвидацию пожаров (3 - вызванных обстрелами, 5 пожаров в экосистемах и 4 - по другим причинам);
  • 2 - для оказания помощи сотрудникам Национальной полиции,
  • 5 - для оказания помощи коммунальщикам в расчищении разрушенных объектов от завалов,
  • 2 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 80 вражеских боеприпасов.

Напомним, за сутки с 15 по 16 июня вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области.



 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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