После прилетов горели мотоциклы и трава: сводка ГСЧС на 17 июня

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 17 июня.
Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе и один - в и Харьковском районе области. Горели: хозяйственная постройка, гараж, автомобиль, мотоциклы, а также трава на открытой территории.
Всего за сутки с 16 по 17 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 80 вражеских боеприпасов.
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