17.06.2022 08:31 Рита Парфенова

После прилетов горели мотоциклы и трава: сводка ГСЧС на 17 июня

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 17 июня.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе и один - в и Харьковском районе области. Горели: хозяйственная постройка, гараж, автомобиль, мотоциклы, а также трава на открытой территории.



Всего за сутки с 16 по 17 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (3 - вызванных обстрелами, 5 пожаров в экосистемах и 4 - по другим причинам);

2 - для оказания помощи сотрудникам Национальной полиции,

5 - для оказания помощи коммунальщикам в расчищении разрушенных объектов от завалов,

2 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 80 вражеских боеприпасов.

Напомним, за сутки с 15 по 16 июня вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области.





