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17.06.2022  08:50   Рита Парфенова

Что происходит под Изюмом, рассказали в Генштабе

Оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В районе населенного пункта Краснополье Донецкой области противник ведет разведку боем, военные действия продолжаются.

Также враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное Донецкой области. Силы обороны успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах поселков Долины, Краснополья Славянского района Донецкой области, а такж поселков Дубровного и Вернополья Изюмского района Харьковской области.

Напомним, противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка Дергачевского района. Наши воины ответили метким огнем, и враг отошел.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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