Оккупанты провели разведку боем на севере Харьковской области

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Сообщается, что противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка Дергачевского района. Наши воины ответили метким огнем, и враг отошел.
В целом рашисты предпринимат попытки недопущенияи выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.
Ранее в Генштабе сообщали, что на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.
Комментариев: 0
Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
влажность:
давление:
ветер: