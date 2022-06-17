17.06.2022 08:22 Рита Парфенова

Оккупанты провели разведку боем на севере Харьковской области

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка Дергачевского района. Наши воины ответили метким огнем, и враг отошел.

В целом рашисты предпринимат попытки недопущенияи выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Ранее в Генштабе сообщали, что на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.