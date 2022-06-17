17.06.2022 07:34 Рита Парфенова

17 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.





Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Засухи, усугубляемые деградацией земель и изменением климата, становятся все более частыми и сильными, на 29% больше, чем в 2000 году, и ежегодно от них страдают 55 миллионов человек. К 2050 году засухи могут затронуть примерно три четверти населения мира. Это глобальная и актуальная проблема.



Тема Дня 2022 года «Преодолеем засуху общими усилиями». В этом году глобальное празднование Дня борьбы с опустыниванием и засухой пройдет в Мадриде, Испания. Испания уязвима перед засухой, нехваткой воды и связанными с этим последствиями изменения климата. Правительство Испании находится в авангарде решения этих вопросов и может поделиться передовым опытом.

Также в этот день...

В 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).



1818 – родился Шарль Гуно, французский композитор.



1885 – в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – статуя Свободы.



1935 – создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».



1939 – во Франции в последний раз применена гильотина (казнят убийцу Эжена Вейдмана).



1939 – родился Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.



1950 – чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.



1961 – Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.



1963 – родился Грег Киннер, американский актер («Лучше не бывает», «Вам письмо», «Маленькая мисс Счастье», «Мы были солдатами»).



1969 – на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!» – первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.



1970 – Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».



1972 – американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.



1984 – скончалась Ивановна Шульженко, известная певица, уроженка Харькова.



1985 – появилась кабельная телесеть «Discovery».



1990 – в Киеве создан Союз «Чернобыль».



2008 – организация Mozilla Foundation устроила так называемый Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3.

Именины отмечают:

Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.