    
Главная В этот день День в истории 17 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня
17.06.2022  07:34   Рита Парфенова

17 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Засухи, усугубляемые деградацией земель и изменением климата, становятся все более частыми и сильными, на 29% больше, чем в 2000 году, и ежегодно от них страдают 55 миллионов человек. К 2050 году засухи могут затронуть примерно три четверти населения мира. Это глобальная и актуальная проблема.

Тема Дня  2022 года «Преодолеем засуху общими усилиями». В этом году глобальное празднование Дня борьбы с опустыниванием и засухой пройдет в Мадриде, Испания. Испания уязвима перед засухой, нехваткой воды и связанными с этим последствиями изменения климата. Правительство Испании находится в авангарде решения этих вопросов и может поделиться передовым опытом.

Также в этот день...

В 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).

1818 – родился Шарль Гуно, французский композитор.

1885 – в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – статуя Свободы.

1935 – создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».

1939 – во Франции в последний раз применена гильотина (казнят убийцу Эжена Вейдмана).

1939 – родился Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.

1950 – чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.

1961 – Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.

1963 – родился Грег Киннер, американский актер («Лучше не бывает», «Вам письмо», «Маленькая мисс Счастье», «Мы были солдатами»).

1969 – на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!» – первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.

1970 – Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».

1972 – американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.

1984 – скончалась Ивановна Шульженко, известная певица, уроженка Харькова.

1985 – появилась кабельная телесеть «Discovery».

1990 – в Киеве создан Союз «Чернобыль».

2008 – организация Mozilla Foundation устроила так называемый Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3.

Именины отмечают:

Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 День в истории 16 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня 15.06 День в истории 15 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня 14.06 День в истории 14 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 