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16.06.2022  08:26   Рита Парфенова

Враг обстреливает населенные пункты под Харьковом

Рашисты обстреливают населенные пункты в Харьковской области,чтобы сдержать наступление Сил обороны.

Разбитая техника россиян на полях Харьковской области

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов. Основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

Ранее сообщалось, что идут бои в районе населенного пункта Рубежное Волчанского района.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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