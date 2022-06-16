16.06.2022 08:26 Рита Парфенова

Враг обстреливает населенные пункты под Харьковом

Рашисты обстреливают населенные пункты в Харьковской области,чтобы сдержать наступление Сил обороны.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов. Основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.



На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

Ранее сообщалось, что идут бои в районе населенного пункта Рубежное Волчанского района.