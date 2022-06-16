16.06.2022 08:47 Рита Парфенова

Ночью обстреляли предприятие в Харькове: идет сбор доказательств

Военные российской федерации продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ

Сообается, что в ночь на 16 июня под обстрел попало предприятие в Индустриальном районе Харькова. Взрывами повреждены здания на территории, возник пожар.



Также днем 15 июня ​​враг обстрелял из ракетных систем залпового огня кассетными снарядами город Барвенково. В результате частичных повреждений получили три частных дома.

По укаанными адресам выезжали работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты. ПрРоведены осмотры мест событий, собраны первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.