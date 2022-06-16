Ночью обстреляли предприятие в Харькове: идет сбор доказательств

Военные российской федерации продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям Харьковщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ
Сообается, что в ночь на 16 июня под обстрел попало предприятие в Индустриальном районе Харькова. Взрывами повреждены здания на территории, возник пожар.
Также днем 15 июня враг обстрелял из ракетных систем залпового огня кассетными снарядами город Барвенково. В результате частичных повреждений получили три частных дома.
По укаанными адресам выезжали работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты. ПрРоведены осмотры мест событий, собраны первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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