16.06.2022 08:13 Рита Парфенова

В Харькове пожар после прилета: сводка ГСЧС на 16 июня

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 16 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Индустриальном районе Харькова, а также в Богодуховском и Харьковском районах области.



Враждебными целями стали административное здание, производственный объект и экосистема на открытой территории.



Всего за сутки с 15 по 16 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 17 оперативных выездов, из которых:

11 - на ликвидацию пожаров (3 вызванных обстрелами, 8 по другим причинам);

2 - для оказания помощи сотрудникам Национальной полиции,

2 - для оказания помощи коммунальщикам в расчистке разрушенных объектов от завалов,

1 - на дежурство,

1 - на другой выезд.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 9 вражеских боеприпасов.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харьковской области за сутки с 14 по 15 июня.