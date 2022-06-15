15.06.2022 08:34 Рита Парфенова

Харьков на утро 15 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 15 июня.

Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском районе области. Там в разное время суток возникло 6 пожаров. По одному возгоранию возникло в Изюмском и Богодуховском районах. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, 2 мотоцикла.



Один из крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, произошел утром 14 июня в жилом секторе села Коробочкино, что на Чугуевщине. На одном из частных дворов вспыхнули 2 хозяйственных постройки и гараж. Пламя охватило площадь около 300 кв. Для ликвидации пожара было задействовано пожарно-спасательное подразделение города Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



Всего за сутки с 14 по 15 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 оперативных выездов, из которых:

17 - на ликвидацию пожаров (8 вызванных обстрелами и 9 по другим причинам);

5 - для оказания помощи населению;

1 - проведение аварийно-спасательных работ;

2 - на дежурство;

3 - другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились на разрушенном рашистами объекте в Слободском районе Харькова. Было привлечено 6 единиц техники и 20 человек личного состава.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 20 вражеских боеприпасов.

Напомним, сутками ранее вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области.

