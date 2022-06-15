Харьков на утро 15 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 15 июня.
Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском районе области. Там в разное время суток возникло 6 пожаров. По одному возгоранию возникло в Изюмском и Богодуховском районах. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, 2 мотоцикла.
Один из крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, произошел утром 14 июня в жилом секторе села Коробочкино, что на Чугуевщине. На одном из частных дворов вспыхнули 2 хозяйственных постройки и гараж. Пламя охватило площадь около 300 кв. Для ликвидации пожара было задействовано пожарно-спасательное подразделение города Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Всего за сутки с 14 по 15 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 оперативных выездов, из которых:
Аварийно-спасательные работы проводились на разрушенном рашистами объекте в Слободском районе Харькова. Было привлечено 6 единиц техники и 20 человек личного состава.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 20 вражеских боеприпасов.
Напомним, сутками ранее вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области.
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