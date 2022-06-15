15.06.2022 08:53 Рита Парфенова

Что происходит на юге Харьковской области, рассказали в Генштабе

Основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск.

Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка Балаклейского района, Вернополье Изюмского района, Грушеваха и Новопавловка Барвенковского района. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки Изюмского района. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что рашисты провели штурм в направлении Терновая – Избицкое и закрепились на северной окраине поселка.