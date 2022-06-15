15.06.2022 09:03 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 15 июня: сводка ХОВА

Семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ

По его информации, обстрелов города Харьков в течение суток не зафиксировано.

В то же время российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. Ранения получили 7 мирных жителей: 4 человека в Чугуевском район, 2 - в Харьковском и 1 - в Изюмском.



В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар.



В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи.



В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую общину. Поврежден административное здание одного из предприятий, произошел пожар.



В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.