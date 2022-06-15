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15.06.2022  09:03   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 15 июня: сводка ХОВА

Семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.


facebook.com/MNSKHARKIV
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ.

По его информации, обстрелов города Харьков в течение суток не зафиксировано.

В то же время российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. Ранения получили 7 мирных жителей: 4 человека в Чугуевском район, 2 - в Харьковском и 1 - в Изюмском.

В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар.

В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи.

В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую общину. Поврежден административное здание одного из предприятий, произошел пожар.

В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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