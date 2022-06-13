13.06.2022 08:31 Рита Парфенова

Враг закрепился на окраине села на севере Харьковской области, - Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты провели штурм в направлении Терновая – Избицкое

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине», – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении подразделения врага продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе Украины.

Оккупанты дистанционно минируют возможные пути выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводят воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково.

На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.



Ранее сообщалось, что основные усилия противника на юге Харьковской области сосредоточены на наступлении на Славянск.