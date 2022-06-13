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13.06.2022  08:16   Рита Парфенова

Пожарные тушили дома под Харьковом и хвойный лес после обстрелов оккупантов

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 13 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем.

Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе Балаклеи. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв. Силами подразделений ГСЧС пожары были ликвидированы.

В 14:00 12 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковщины. Пламя охватило площадь около 4 га. Для ликвидации последствий пожара было задействовано подразделение ГСЧС, а также Андреевской местной пожарной команды. Совместными усилиями в 16.20 огонь удалось ликвидировать.

Всего за сутки с 12 по 13 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:
14 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 7 по другим причинам);
3 - для оказания помощи населению,
4 - другие выезды.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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