13.06.2022 07:31 Рита Парфенова

13 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.

Несмотря на то, что это неофициальный праздник, отмечают его по всему миру. День швейной машинки неразрывно связан с историей ее появления. Именно в этот день в 1790 году английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки, ознаменовавшей начало революции в текстильной промышленности и ставшей для многих хозяек обязательным инвентарем в доме.

В этот день...

В 1373 году Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).



1773 – родился Томас Юнг, английский ученый физик, астроном и востоковед. Юнг разработал волновую теорию света, открыл явление интерференции (и дал ему это название), занимался расшифровкой египетских иероглифов со знаменитого розеттского камня (прочел 30 из них).

1812 – родился Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) - филолог-славист, этнограф, палеограф, один из самых известных выпускников Харьковского университета.



1825 – нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».



1831 – родился Джеймс Максвелл, английский физик, один из родоначальников статистической физики и классической электродинамики.



1917 – провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.



1920 – почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.



1943 – родился Малкольм Макдауэлл (наст. имя Малком Джон Тейлор), английский актер театра и кино («Калигула», «Цареубийца», «Заводной апельсин»).



1953 – родился Тим Аллен, американский актер, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы.



1966 – Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещенных книг», введенный папой Павлом IV еще в 1557 году.



1981 – родился Крис Эванс, американский актер, сыгравший капитана Америку в кинокомиксах «Первый мститель» и «Мстители».



1983 – американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинул пределы Солнечной системы.

1983 – поступили в продажу первые мобильные телефоны. Устройство под названием Dynatac 8000x производства компании Motorola весило почти 800 г, а его длина составляла 33 см.



1986 – родились Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы-близнецы.

2014 – украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов.

Именины отмечают:

Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.