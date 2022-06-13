13 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.
Несмотря на то, что это неофициальный праздник, отмечают его по всему миру. День швейной машинки неразрывно связан с историей ее появления. Именно в этот день в 1790 году английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки, ознаменовавшей начало революции в текстильной промышленности и ставшей для многих хозяек обязательным инвентарем в доме.
В 1373 году Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).
1773 – родился Томас Юнг, английский ученый физик, астроном и востоковед. Юнг разработал волновую теорию света, открыл явление интерференции (и дал ему это название), занимался расшифровкой египетских иероглифов со знаменитого розеттского камня (прочел 30 из них).
1812 – родился Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) - филолог-славист, этнограф, палеограф, один из самых известных выпускников Харьковского университета.
1825 – нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».
1831 – родился Джеймс Максвелл, английский физик, один из родоначальников статистической физики и классической электродинамики.
1917 – провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.
1920 – почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.
1943 – родился Малкольм Макдауэлл (наст. имя Малком Джон Тейлор), английский актер театра и кино («Калигула», «Цареубийца», «Заводной апельсин»).
1953 – родился Тим Аллен, американский актер, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы.
1966 – Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещенных книг», введенный папой Павлом IV еще в 1557 году.
1981 – родился Крис Эванс, американский актер, сыгравший капитана Америку в кинокомиксах «Первый мститель» и «Мстители».
1983 – американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинул пределы Солнечной системы.
1983 – поступили в продажу первые мобильные телефоны. Устройство под названием Dynatac 8000x производства компании Motorola весило почти 800 г, а его длина составляла 33 см.
1986 – родились Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы-близнецы.
2014 – украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов.
Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.
влажность:
давление:
ветер: