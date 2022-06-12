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12.06.2022  08:25   Рита Парфенова

Из-за обстрелов оккупантов под Харьковом горели жилые дома, склады и поля, - ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 12 июня.

Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском районе области. Там в разные периоды суток в разных территориальных общинах в общей сложности произошло 7 таких пожаров. Также спасатели выезжали на ликвидровать два пожара в Харьковском районе и по одному в Богодуховском и Изюмском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 17,5 га экосистем.

Всего за сутки с 11 по 12 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:
25 - на ликвидацию пожаров (11 вызванных обстрелами, 14 по другим причинам);
3 - для проведения аварийно-спасательных работ;
2 - для оказания помощи населению;
8 - другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились на 3 разрушенных объектах в Киевском районе Харькова. Привлечены 11 единиц техники и 56 человек личного состава.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 15 вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной 13 пожаров в Харькове и области.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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