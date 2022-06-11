Харьков на утро 11 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной тринадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 10 июня.
Вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Киевском районе Харькова, а также восьми пожаров в Чугуевском и четырех в Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.
Всего за сутки с 10 по 11 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 59 оперативных выездов, из которых:
21 - на ликвидацию пожаров (13 вызванных обстрелами и 28 по другим причинам);
1 - для проведения аварийно-спасательных работ в Киевском районе Харькова;
4 - в помощь коммунальным службам;
7 - для оказания помощи населению;
6 - другие выезды.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 15 вражеских боеприпасов.
Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной 20 пожаров в Харькове и области
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