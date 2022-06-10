10.06.2022 08:15 Рита Парфенова

Оккупанты дважды обстреляли предприятие под Харьковом: сводка ГСЧС на 10 июня

Вражеские обстрелы стали причиной двадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 10 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2), Шевченковском (1) районах Харькова, а также Чугуевском (9), Изюмском (1), Богодуховском (3) и Харьковском (4) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, электроподстанция, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойные леса.



Два рза за сутки обстрелы оккупантов вызывали пожары на территории производственного предприятия в Чугуевском районе области. Утром, около 08:02 загорелся склад, где находилось около семи тонн жмыха. Общая площадь пожара составила около 20 кв. В 09:40 пожар был ликвидирован.

В 17:20 во время повторного обстрела производственного предприятия, занялись 4 грузовых автомобиля на площади пожара 90 кв.м. Для ликвидации пожара была задействована 1 единица пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава ГСЧС. В 20:00 пожар был ликвидирован.



Всего за сутки с 9 по 10 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 43 оперативных выезда, из которых:

35 – на ликвидацию пожаров (20 вызванных обстрелами, 15 по другим причинам);

5 – для проведения аварийно-спасательных работ,

1 – на помощь коммунальным службам,

3 – для оказания помощи населению.

Аварийно-спасательные работы проводились на 5 разрушенных объектах в Салтовском, Киевском, Новобаварском и Шевченковском районах Харькова. Привлечены 66 спасателей и 11 единиц специальной техники.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.



Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области