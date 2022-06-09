09.06.2022 08:11 Рита Парфенова

Обстрел Харькова: горели школа, кафе и магазин. Сводка ГСЧС на 9 июня

Вражеские обстрелы стали причиной шестнадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 9 июня.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харькове - в Новобаварском районе. Остальные - в области:

8 – в Чугуевском;

2 – в Изюмском;

2 – в Богодуховском;

2 – в Харьковском районах.

Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.



Так, около 23:00 рашисты обстреляли Новобаварский район Харькова. В результате загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы.

В ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Последие очаги возгорани были ликвидированы к 3:10 все пожары были ликвидированы. По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Всего за сутки с 8 по 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:

27 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 11 по другим причинам);

4 - для проведения аварийно-спасательных работ,

1 - в помощь коммунальным службам,

2 - для оказания помощи населению и ликвидации последствий ДТП.

Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных рашистами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. Привлечены 30 спасателей и 8 единиц специальной техники.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.