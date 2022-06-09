Обстрел Харькова: горели школа, кафе и магазин. Сводка ГСЧС на 9 июня

Вражеские обстрелы стали причиной шестнадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 9 июня.
Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харькове - в Новобаварском районе. Остальные - в области:
Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.
Так, около 23:00 рашисты обстреляли Новобаварский район Харькова. В результате загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы.
В ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Последие очаги возгорани были ликвидированы к 3:10 все пожары были ликвидированы. По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.
Всего за сутки с 8 по 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:
Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных рашистами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. Привлечены 30 спасателей и 8 единиц специальной техники.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.
Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.
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