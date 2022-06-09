Телевизионный сигнал пропал в Харькове после обстрела

В этот день

Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.