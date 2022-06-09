Телевизионный сигнал пропал в Харькове после обстрела

Вечером 8 июня после вражеского обстрела в городе исчез телевизионный сигнал.
Отсутствие эфирного телевизионного вещания подтвердил в Facebook член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин, сообщает РЕДПОСТ.
«В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания», - написал он.
«Українське радіо» продолжило вещание на частотах 106,1 та 91,6 МГц.
Напомним, 8 июня около 23:00 рашисты обстреляли Новобаварский район Харькова. В результате загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки. По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
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