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09.06.2022  08:34   Рита Парфенова

Телевизионный сигнал пропал в Харькове после обстрела

Вечером 8 июня после вражеского обстрела в городе исчез телевизионный сигнал.

Телевизионный сигнал пропал в Харькове после обстрела

Отсутствие эфирного телевизионного вещания подтвердил в Facebook член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин, сообщает РЕДПОСТ.

«В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания», - написал он.

«Українське радіо» продолжило вещание на частотах 106,1 та 91,6 МГц.

Напомним, 8 июня около 23:00 рашисты обстреляли Новобаварский район Харькова. В результате загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки. По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы.

Тэги:  телесигнал, харьков, агрессия россии
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