В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке в Харьковской области

Российские войска сдерживают продвижение Сил Обороны в Харьковской области.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подходов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений.
Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.
Ранее мы писали, что для недопущения проведения контрнаступления наших войск оккупанты проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
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Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
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