09.06.2022 09:00 Рита Парфенова

В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке в Харьковской области

Российские войска сдерживают продвижение Сил Обороны в Харьковской области.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подходов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений.

Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

Ранее мы писали, что для недопущения проведения контрнаступления наших войск оккупанты проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.