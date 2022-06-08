В Харьковской области враг минирует поля и оборудует огневые позиции, - Генштаб

Захватчики пытаются остановить продвижение Сил Обороны на Харьковщине.
Воронка от бомбы диаметром 40 м в селе Долгенькое
О ситуации на Славянском направлении в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.
В Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.
Ранее мы писали, что противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск.
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