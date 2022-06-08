08.06.2022 08:43 Рита Парфенова

В Харьковской области враг минирует поля и оборудует огневые позиции, - Генштаб

Захватчики пытаются остановить продвижение Сил Обороны на Харьковщине.



Воронка от бомбы диаметром 40 м в селе Долгенькое

О ситуации на Славянском направлении в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.



В Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.



На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

Ранее мы писали, что противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск.