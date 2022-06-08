Спасатели под обстрелом дважды тушили пожары под Харьковом (фото)

Утром 7 июня после обстрелов поселка Малоданиловской объединенной территориальной общины горели частные дома.
О том, как тушили пожары, рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает РЕДПОСТ.
Мощный обстрел поселка начался с 10 часов утра. В результате попадания вражеских снарядов произошли пожары в двух частных жилых домах.
На первый пожар в 10:10 выехали спасатели 27 и 36 Государственных пожарно-спасательных частей. На время их прибытия дом пылал на площади 100 кв. Уже в 10:40 огонь был локализован. Работа пожарных сопровождалась постоянными повторными обстрелами.
На ликвидацию второго пожара в 11:35 выехали спасатели 32-й, 27-й и 6-й ДПРЧ, также работавшие под обстрелами. На этот раз горела крыша частного двухэтажного дома на площади 300 кв. Данный пожар укрощен полностью в 18:02.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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