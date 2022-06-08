    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Спасатели под обстрелом дважды тушили пожары под Харьковом (фото)
08.06.2022  09:05   Рита Парфенова

Спасатели под обстрелом дважды тушили пожары под Харьковом (фото)

Утром 7 июня после обстрелов поселка Малоданиловской объединенной территориальной общины горели частные дома.

Утром 7 июня после обстрелов поселка Малоданиловской объединенной территориальной общины горели частные дома.

О том, как тушили пожары, рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает РЕДПОСТ.

Мощный обстрел поселка начался с 10 часов утра. В результате попадания вражеских снарядов произошли пожары в двух частных жилых домах.

Утром 7 июня после обстрелов поселка Малоданиловской объединенной территориальной общины горели частные дома.

На первый пожар в 10:10 выехали спасатели 27 и 36 Государственных пожарно-спасательных частей. На время их прибытия дом пылал на площади 100 кв. Уже в 10:40 огонь был локализован. Работа пожарных сопровождалась постоянными повторными обстрелами.

На ликвидацию второго пожара в 11:35 выехали спасатели 32-й, 27-й и 6-й ДПРЧ, также работавшие под обстрелами. На этот раз горела крыша частного двухэтажного дома на площади 300 кв. Данный пожар укрощен полностью в 18:02.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия Харьков на утро 8 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС 06.06 Криминал и происшествия После вражеских обстрелов сгорел автопарк частного предприятия: сводка ГСЧС на 6 июня по Харькову и области 04.06 Криминал и происшествия В результате обстрелов оккупантов под завалами погиб человек: сводка ГСЧС по Харькову и области на 4 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 