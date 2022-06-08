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08.06.2022  09:34   Рита Парфенова

Подачу газа восстановили в разрушенный обстрелами район Харькова

Выполнить работы по восстановлению газоснабжения специалисты АО «Харьковгоргаз» смогли после разминирования района сотрудниками ГСЧС.

В Харькове возобновлено газоснабжение для 7 тысяч жителей микрорайона Горизонт

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу поставщика услуг, возобновлено газоснабжение для 7 тысяч жителей микрорайона «Горизонт».

На предприятии отметили, что газовики не покидали этот район во время боевых действий, но комплексные ремонтно-восстановительные работы на газовых сетях смогли приступить только после разминирования территории специалистами ГСЧС.

На «Горизонте» специалисты газовой компании обследовали подземные и наземные газопроводы, совершили работы по сварке отверстий от обломков снарядов. Кое-где для восстановления газоснабжения в жилой дом был произведен перемонтаж газовой системы.

Также газовики вернули стабильное газоснабжение для многих жителей Шевченковского района после недавних вражеских ударов, которые принесли с собой разрушения и жертвы.

Напомним, параллельно с работами на микрорайоне «Горизонт», подача газа восстановлена в микрорайоне «Солнечный».

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  газ, харьков
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