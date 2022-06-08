Подачу газа восстановили в разрушенный обстрелами район Харькова

Выполнить работы по восстановлению газоснабжения специалисты АО «Харьковгоргаз» смогли после разминирования района сотрудниками ГСЧС.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу поставщика услуг, возобновлено газоснабжение для 7 тысяч жителей микрорайона «Горизонт».
На предприятии отметили, что газовики не покидали этот район во время боевых действий, но комплексные ремонтно-восстановительные работы на газовых сетях смогли приступить только после разминирования территории специалистами ГСЧС.
На «Горизонте» специалисты газовой компании обследовали подземные и наземные газопроводы, совершили работы по сварке отверстий от обломков снарядов. Кое-где для восстановления газоснабжения в жилой дом был произведен перемонтаж газовой системы.
Также газовики вернули стабильное газоснабжение для многих жителей Шевченковского района после недавних вражеских ударов, которые принесли с собой разрушения и жертвы.
Напомним, параллельно с работами на микрорайоне «Горизонт», подача газа восстановлена в микрорайоне «Солнечный».
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