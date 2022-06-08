В роддом Харькова пришла гуманитарная помощь для рожениц и детей (фото)

На днях в один из роддомов Харькова доставлена гуманитарная помощь из Испании.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, гуманитарный груз из Испании получили сотрудники Городского родильного дома №3 вместе с волонтерами.
Медучреждению передали все необходимое для пациентов: памперсы, молочные смеси, бутылочки для кормления и медикаменты для беременных.
Ранее мы писали, что за время военного положения Украина получила более 5 тысяч тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 6 миллиардов гривен из более чем 30 стран мира.
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