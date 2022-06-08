Ракетный удар по супермаркету Харькова: подробности и фото

Ночью 7 июня вражеские обстрелы разрушили супермаркет в Индустриальном районе Харькова.
Фото: Суспільне/Вячеслав Мавричев
Подробности попадания ракеты в супермаркет "Восторг" возле станции метро "Индустриальная" в Харькове выясняло Суспільне, передает РЕДПОСТ.
Обстреляли супермаркет 7 июня около 23:00. Вероятно, это был "Искандер" из Белгорода.
Директор магазина Светлана Диулина рассказала, что во время обстрела в супермаркете находились трое ночных дежурных. Они были в другой части магазина и не пострадали.
«Ракета попала во вход в супермаркет. В результате обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали», – добавила Светлана Диулина.
По ее словам, возобновить работу маркета хотят в течение недели. Диулина уточнила, что это был единственный маркет, в работающем районе. Большинство людей, которые скупались в супермакете, были из пригородов. По мнению Диулиной, россияне обстреляли магазин, чтобы устрашить местных жителей.
Напомним, за прошедшие сутки в двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.
Комментариев: 0
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.
влажность:
давление:
ветер: