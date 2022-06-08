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08.06.2022  10:16   Рита Парфенова

Ракетный удар по супермаркету Харькова: подробности и фото

Ночью 7 июня вражеские обстрелы разрушили супермаркет в Индустриальном районе Харькова.

Российская ракета разрушила супермаркет Восторг в Харькове
Фото: Суспільне/Вячеслав Мавричев

Подробности попадания ракеты в супермаркет "Восторг" возле станции метро "Индустриальная" в Харькове выясняло Суспільне, передает РЕДПОСТ.

Обстреляли супермаркет 7 июня около 23:00. Вероятно, это был "Искандер" из Белгорода.

Российская ракета разрушила супермаркет Восторг в Харькове

Директор магазина Светлана Диулина рассказала, что во время обстрела в супермаркете находились трое ночных дежурных. Они были в другой части магазина и не пострадали.

«Ракета попала во вход в супермаркет. В результате обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали», – добавила Светлана Диулина.

Российская ракета разрушила супермаркет Восторг в Харькове

По ее словам, возобновить работу маркета хотят в течение недели. Диулина уточнила, что это был единственный маркет, в работающем районе. Большинство людей, которые скупались в супермакете, были из пригородов. По мнению Диулиной, россияне обстреляли магазин, чтобы устрашить местных жителей.

Российская ракета разрушила супермаркет Восторг в Харькове

Напомним, за прошедшие сутки в двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, супермаркет, харьков
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