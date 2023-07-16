    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розшукували маленьку дитину
16.07.2023  11:45   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували маленьку дитину

Трирічний хлопець зник разом із чоловіком у Харкові.

Знайдено у супермаркеті зниклу безвісті дитину. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на ГУ Нацполіції, 15 липня 2023 року близько 18:20 до правоохоронців звернулася 30-річна жінка. Вона розшукувала свого маленького сина. Знайомий чоловік з її 3-річним сином пішов до магазину та тривалий час їх немає.
 
Працівники поліції знайшли дитину в супермаркеті. Вона знаходилася у супроводі знайомого матері. Поліцейські повернули дитину матері. З жінкою поліцейські провели профілактичну бесіду.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, дитина, харків, супермаркет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 Надзвичайні події На Харківщині з гостювань у подруги дівчину забрала поліція 07.07 Надзвичайні події Допоможіть знайти: у центрі Харкова зникла старенька із двома палицями 07.07 Надзвичайні події Босоногу дитину знайшли на дорозі під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 