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16.07.2023  11:08   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: правоохороні показали фотографії з місця прильотів

Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків та низку місць області, загинув чоловік.

Постраждалі від ракетного удару по Харкову місця показали правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, близько 1:30 росіяни запустили по Харкову чотири ракети С-300.
 
Зафіксовано влучання в Шевченківському районі.
Пошкоджено:
  • футбольне поле,
  • припарковані поруч автомобілі,
  • в прилеглих будинках пошкоджені фасади і вікна.
Постраждалі від ракетного удару по Харкову місця показали правоохоронці
 
Постраждалих осіб немає. 
 
Також протягом минулої доби військові рф з мінометів та артилерії наносили удари по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
 
Постраждалі від ракетного удару по Харкову місця показали правоохоронці
 
У селі Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний будинок. 
 
Постраждалі від ракетного удару по Харкову місця показали правоохоронці
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, фото, харків
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