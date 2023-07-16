16.07.2023 11:08 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: правоохороні показали фотографії з місця прильотів

Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків та низку місць області, загинув чоловік.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, близько 1:30 росіяни запустили по Харкову чотири ракети С-300.

Зафіксовано влучання в Шевченківському районі.

Пошкоджено:

футбольне поле,

припарковані поруч автомобілі,

в прилеглих будинках пошкоджені фасади і вікна.

Постраждалих осіб немає.

Також протягом минулої доби військові рф з мінометів та артилерії наносили удари по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У селі Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.