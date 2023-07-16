    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинув чоловік
16.07.2023  08:48   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини загинув чоловік

Окупанти нанесли ракетний удар по Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої ночі, близько 1:30, вороги з території Бєлгородської області запустив по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.
 
Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти
  • Богодухівського,
  • Харківського,
  • Чугуївського та
  • Куп'янського районів області.
 
Зокрема, під вогнем перебували
  • Куп'янськ,
  • Вовчанськ,
  • Козача Лопань,
  • Ветеринарне,
  • Дворічна та інші населені пункти.
 
Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.
 
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Надзвичайні події Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС 16.07 Армія Від обстрів ворога страждають мирні селища півночі та сходу Харківщини 15.07 Надзвичайні події Ворог завдавав ударів по Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 