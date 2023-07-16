16.07.2023 08:48 Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини загинув чоловік

Окупанти нанесли ракетний удар по Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої ночі, близько 1:30, вороги з території Бєлгородської області запустив по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти

Богодухівського,

Харківського,

Чугуївського та

Куп'янського районів області.

Зокрема, під вогнем перебували

Куп'янськ,

Вовчанськ,

Козача Лопань,

Ветеринарне,

Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.