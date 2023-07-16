Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківщини здійснили два десятки бойових виїздів.
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День загрожує дратівливістю, причіпками, конфліктами та неуважністю. Рецепт успіху: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.
У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.
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