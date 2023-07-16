16.07.2023 08:27 Дмитро Колонєй

Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківщини здійснили два десятки бойових виїздів.



Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківщини здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

4 – на перевірку після ворожого обстрілу;

3 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Протягом доби рятувальники Харкова 4 рази виїжджали на перевірку ймовірних місць влучання ворожих ракет. У 3-х випадках інформація про влучання не підтвердилась. Проте у Шевченківському районі рятувальниками виявлені 2 вирви в ґрунті від ракетних розривів. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стна бойвих дій на Харківщині вранці 16 липня 2023 року.