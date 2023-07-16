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16.07.2023  08:00   Дмитро Колонєй

Від обстрів ворога страждають мирні селища півночі та сходу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник на Харківщині зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районі Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 селищ Харківщини: Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 селищ Харківщини: Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 липня 2023 року.
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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